Сумские волейболисты проиграли в Харькове 18-19 декабря состоялись матчи 3-го тура чемпионата Украины по волейболу в высшей мужской лиге.

В этот раз сумская команда «ШВСМ-СумДУ» играла на выезде против харьковского «Локомотива - Сборной Харьковской области – 1». Хозяева площадки выиграли со счетом 3:1 (25-13, 25-20, 27-29, 25-21).

Другие матчи тура:

«ДСО-ЗУНУ-ДИНАМО» г. Тернополь 3:2 КЗ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2 г. Харьков

«Олюртранс-ЛНТУ» г. Луцк 3:1 Сборная Украины U-18

Сборная Украины U-18 1:3 «ДСО-ЗУНУ-ДИНАМО» г. Тернополь

КЗ «ХФКСП» ХОР-Юракадемия-2 г. Харьков 3:0 «Олюртранс-ЛНТУ» г. Луцк

После трех туров у сумчан 1 победа и 4 поражения и предпоследнее место в турнирной таблице. Лидируют ВСК «МХП-Винница» пгт. Тростянец – 16 очков (6-0), «Подолье» г. Хмельницкий – 14 (5-0) и «Локомотив Сборная Харьковской области-1» г. Харьков – 13 (5-0)…