В Шостке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщили хозяева, которые, вернувшись домой, увидели сильное задымление в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены диван и вещи домашнего обихода. Была угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здание.
В 18:18 возгорание локализовали, а в 18:42 полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Допустимая причина пожара – неосторожность при курении хозяина.
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