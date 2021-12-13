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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:27286

В Шостке пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

18 декабря в 18:04 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Скоропадского в г. Шостка.

О пожаре сообщили хозяева, которые, вернувшись домой, увидели сильное задымление в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены диван и вещи домашнего обихода. Была угроза дальнейшего распространения огня на остальные части здание.

В 18:18 возгорание локализовали, а в 18:42 полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Допустимая причина пожара – неосторожность при курении хозяина.

Общество Пожар
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