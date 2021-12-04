В Шостке обокрали сотрудников страховой компании

Неизвестный (или неизвестные) вынесли 2 ноутбука и 2 фотоаппарата. Техника принадлежала работникам организации. Они написали заявление в полицию.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Продолжаются следственные действия, в рамках которых устанавливается личность злоумышленника, пишет Шостка.инфо.
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