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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:48359

В Шостке обокрали сотрудников страховой компании

На днях в Шостке обокрали офис одной из страховых компаний.

Неизвестный (или неизвестные) вынесли 2 ноутбука и 2 фотоаппарата. Техника принадлежала работникам организации. Они написали заявление в полицию.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Продолжаются следственные действия, в рамках которых устанавливается личность злоумышленника, пишет Шостка.инфо.

Право Кража
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