В Лебедине упала главная новогодняя елка

Об этом рассказал городской голова Лебедина Александр Баклыков. По его словам, произошло это из-за ветра, пишет Суспільне.
«Сильный ураган. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка высотой 20 метров, она на 5 метров выше, чем обычно», — сказал он.
Травмированных нет, говорит г-н Баклыков. По его словам, украшения и гирлянды повреждены частично — на той стороне, на которую упало дерево.
«Сейчас техника приехала, люди работают. Перекроем движение, чтобы рядом никто не ходил. Сегодня она будет стоять на месте», - отметил городской голова.
19 декабря в Сумской области прогнозируют мокрый снег, местами — налипание мокрого снега, метель, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем -2..+3°С.
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 декабря по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег и мокрый снег, налипание...
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС....
Согласно сообщению Сумского центра гидрометрологии ожидается ухудшение погодных условий в ночь с 18 на 19 ноября....
По прогнозу областного Гидрометцентра, 24 сентября днем по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный дождь, порывы юго-западного ветра 15-20...
По прогнозу областного Гидрометцентра, 18 сентября днем по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный дождь, порывы юго-восточного ветра 15-20...