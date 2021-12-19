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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:261124

В Лебедине упала главная новогодняя елка

В Лебедине на Сумщине упала новогодняя елка, которая стояла на площади Соборной.

Об этом рассказал городской голова Лебедина Александр Баклыков. По его словам, произошло это из-за ветра, пишет Суспільне.

«Сильный ураган. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка высотой 20 метров, она на 5 метров выше, чем обычно», — сказал он.

Травмированных нет, говорит г-н Баклыков. По его словам, украшения и гирлянды повреждены частично — на той стороне, на которую упало дерево.

«Сейчас техника приехала, люди работают. Перекроем движение, чтобы рядом никто не ходил. Сегодня она будет стоять на месте», - отметил городской голова.

19 декабря в Сумской области прогнозируют мокрый снег, местами — налипание мокрого снега, метель, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1..-6°С, днем -2..+3°С.

Общество Непогода Подделка
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