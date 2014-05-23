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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:43424

Сумы засветились в сувенирной серии пивных пробок

Как сообщил в Фейсбуке сумчанин Алексей Захарченко, украинские коллекционеры пробок выпустили сувенирную серию.

«Собственно, так уже поступали коллекционеры многих стран (Германия, Италия, Испания, Польша и т.д.). Но все делали пробки со своими фотографиями. А у нас решили разместить архитектурные постройки городов, где живут коллекционеры.

Получилось очень красиво. Ну и Сумы, конечно же, представлены в серии», - написал коллекционер.

Досуг Алексей Захарченко Коллекционирование Пивные пробки
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