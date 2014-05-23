Сумы засветились в сувенирной серии пивных пробок

«Собственно, так уже поступали коллекционеры многих стран (Германия, Италия, Испания, Польша и т.д.). Но все делали пробки со своими фотографиями. А у нас решили разместить архитектурные постройки городов, где живут коллекционеры.
Получилось очень красиво. Ну и Сумы, конечно же, представлены в серии», - написал коллекционер.
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