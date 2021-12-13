В Польше сумской автобус попал в ДТП с трамваем (видео)

Автобус был без пассажиров, никто серьёзно не пострадал. Трамвай съехал с рельсов, что привело к блокированию движения. На видео момент столкновения.
Полицейские Шостки устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором травмировалась пассажирка автомобиля....
Сегодня, 17 декабря, в Сумах произошло ДТП с участием двух маршруток....
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Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом....
Около 17.30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Привокзальной....