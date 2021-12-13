Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:12377

В Польше сумской автобус попал в ДТП с трамваем (видео)

Во Вроцлаве на пересечении ул. Wróblewskiego и Wystawowej водитель сумского автобуса не уступил дорогу трамваю.

Автобус был без пассажиров, никто серьёзно не пострадал. Трамвай съехал с рельсов, что привело к блокированию движения. На видео момент столкновения.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине перевернулась легковушка: пострадала пассажирка
Вчера 20:02

На Сумщине перевернулась легковушка: пострадала пассажирка

Полицейские Шостки устанавливают причины и обстоятельства ДТП, в котором травмировалась пассажирка автомобиля....

В Сумах две маршрутки не поделили остановку
17.12.2021 22:48

В Сумах две маршрутки не поделили остановку

Сегодня, 17 декабря, в Сумах произошло ДТП с участием двух маршруток....

В Сумах пьяный водитель-рецидивист врезался в троллейбус и пытался сбежать
15.12.2021 21:39

В Сумах пьяный водитель-рецидивист врезался в троллейбус и пытался сбежать

Небезразличные граждане задержали водителя с признаками опьянения и передали патрульным....

В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом
15.12.2021 11:08

В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом

Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом....

В Сумах на переходах сбили двух женщин
14.12.2021 22:15

В Сумах на переходах сбили двух женщин

Около 17.30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Привокзальной....

Новости

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 114 человек
Сегодня 10:00
В Польше сумской автобус попал в ДТП с трамваем (видео)
Сегодня 10:12
Сумской футзалист забил за сборную (видео)
Сегодня 09:30
В сумской полиции считают, что стрелять в городе можно, если никто не пострадал
Вчера 22:31
Сумской альпинист покорил Килиманджаро
Вчера 21:32
В Сумах провели благотворительный забег Святого Николая
Вчера 20:21
На Сумщине перевернулась легковушка: пострадала пассажирка
Вчера 20:02
За два дня до открытия детсад в Сумах за 100 млн грн до сих пор без павильонов
Вчера 18:30
На Сумщине спасатели оказали помощь водителю «скорой»
Вчера 18:13
Сумские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий
Вчера 18:10
В Сумах бывший муж депутата горсовета стрелял из пистолета, запугивая ее и грузчиков (видео)
Вчера 18:06
На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание нежилых домов
Вчера 17:53
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.