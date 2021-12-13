В Польше сумской автобус попал в ДТП с трамваем (видео) Во Вроцлаве на пересечении ул. Wróblewskiego и Wystawowej водитель сумского автобуса не уступил дорогу трамваю.

Автобус был без пассажиров, никто серьёзно не пострадал. Трамвай съехал с рельсов, что привело к блокированию движения. На видео момент столкновения.