На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 114 человек COVID-19 подтвердили у 114 человек (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 23, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 61, Шосткинский р-н – 17).

По состоянию на 19 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2747 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 122 304 человек, из них за минувшие сутки – 102 (Сумской р-н – 102).