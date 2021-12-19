На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 114 человек

По состоянию на 19 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2747 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Сумской р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 122 304 человек, из них за минувшие сутки – 102 (Сумской р-н – 102).
COVID-19 подтвердили у 143 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 239 человек (Конотопский р-н – 56, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 32, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 231 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 42, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 191 человека (Конотопский р-н – 40, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 13, Сумской р-н –...
Об индикаторных показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумской области во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил главный санитарный врач области...