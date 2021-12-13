Сумський краєзнавчий музей до свята отримав контрабандну ікону Святого Миколая Напередодні свята Святого Миколая на традиційній новорічно-різдвяній виставці вперше представлено унікальний музейний предмет – ікону Святого Миколая, архієпископа Мирлікійського кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Цей іконописний твір виявлено співробітниками СБУ та ДПСУ на митному кордоні в Сумській області в червні 2021 року. Мистецтвознавча експертиза підтвердила належність ікони до культурних цінностей.

Зображення Святого виконано за іконографічним типом Миколи Зимного, тобто в головному уборі – митрі. Єпископ з Мир Лікійських представлений у вигляді смуглявого чоловіка з чорним сивим волоссям та бородою, вдягненого в облачення грецького обряду: шати жовтого кольору, орнаментовані хрестами та геометричним орнаментом. Права рука Святого піднята в благословляючому жесті, а в лівій він тримає розгорнуте Євангеліє. З обох боків від анфасного поясного зображення фігури чоловіка є зроблені церковнослов’янською мовою з використанням контрактури написи, що повідомляють про іконописний персонаж – Святого Миколая, архієпископа Мирлікійського.

Невідомий український майстер написав ікону на цілісній прямокутній дерев’яній дошці розміром 318х275х1,8 см, використовуючи різнокольорові олійні фарби. Ікона виконана в техніці темперного живопису з використанням підкладки з сухозлітного золота та спеціального покриття, яке з часом стало непрозорим, але його доволі товсте нашарування посприяло збереженню фарбового шару. Характерним є орнаментоване оздоблення ікони на полях у техніці холодних емалей, а в верхній частині – в техніці різьблення по левкасу. Дане іконографічне зображення Святого Миколая є традиційним для християнського обряду, але з чітко вираженими художніми особливостями. Такого типу ікони слугували своєрідним оберегом і були розповсюдженими на теренах України.