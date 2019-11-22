Сумской альпинист покорил Килиманджаро

Об этом в Фейсбуке сообщил сам Владимир.
«Решили мы долго не спать в субботу и сходили всей группой на Кили. Даже спустились в Barafu Camp, откуда сегодня и стартовали. Интересная гора оказалась, капризная. В целом всё прошло ОК, вот только за 10 минут до вершины кто-то внезапно выключил погоду. И спуск превратился в длинный, мокрый и холодный) Но это уже совсем другая история. Подробности позже, уже скорее всего из цивилизации.
P.S. Никогда бы не подумал, что в Африке может быть так холодно)», - написал он.
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