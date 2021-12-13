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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:33172

У Шостці вночі невідомий кинув на подвір'я вибуховий пристрій

Поліцейські відкрили два кримінальні провадження за фактом вибуху на подвір’ї приватного будинку

 
 
Подія сталася в Шостці. Зловмисник вночі кинув на подвір’я приватного будинку невідомий предмет, який вибухнувши, пошкодив майно. Поліцейські проводять комплекс оперативно-пошукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваної особи.    
 
Повідомлення про вибух у поліцію надійшло від 27-річного жителя приватного будинку. Чоловік розповів, що вночі невідома особа кинула на його подвір’я якийсь предмет, що вибухнув. У результаті чого було пошкоджено майно, що там знаходилося. За словами заявника, виявили вони це тільки вдень, адже на нічний хлопок він і його родина не звернули уваги. 
 
За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівництво районного управління поліції, співробітники карного розшуку. Крім того, до огляду місця події були залучені спеціалісти-вибухотехніки з обласного центру.
 
Правоохоронці зібрали всі необхідні речові докази, які направили на експертне дослідження, опитали жителів вказаного будинку, сусідів тощо. 
 
За даним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ч. 4 ст. 296 «Хуліганство». Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів націлених на встановлення та затримання підозрюваної особи.
  
Відділ комунікації поліції Сумської області
Право
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