У Шостці вночі невідомий кинув на подвір'я вибуховий пристрій Поліцейські відкрили два кримінальні провадження за фактом вибуху на подвір’ї приватного будинку

Подія сталася в Шостці. Зловмисник вночі кинув на подвір’я приватного будинку невідомий предмет, який вибухнувши, пошкодив майно. Поліцейські проводять комплекс оперативно-пошукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваної особи.

Повідомлення про вибух у поліцію надійшло від 27-річного жителя приватного будинку. Чоловік розповів, що вночі невідома особа кинула на його подвір’я якийсь предмет, що вибухнув. У результаті чого було пошкоджено майно, що там знаходилося. За словами заявника, виявили вони це тільки вдень, адже на нічний хлопок він і його родина не звернули уваги.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівництво районного управління поліції, співробітники карного розшуку. Крім того, до огляду місця події були залучені спеціалісти-вибухотехніки з обласного центру.

Правоохоронці зібрали всі необхідні речові докази, які направили на експертне дослідження, опитали жителів вказаного будинку, сусідів тощо.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» та ч. 4 ст. 296 «Хуліганство». Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів націлених на встановлення та затримання підозрюваної особи.

Відділ комунікації поліції Сумської області