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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:06266

На Николая на Сумщине прогнозируют значительный снегопад

Днем 19 декабря по Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

В течение суток метель, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый), сообщает Сумской областной гидрометцентр.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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