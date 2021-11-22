На Сумщине мошенницы под предлогом снятия порчи выманили все деньги и золотые изделия у 78-летней пенсионерки

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в хозяйство 78-летней женщины, под предлогом покупки птичьих перьев, пришли две неизвестные женщины.
В ходе разговора с бабушкой, мошенницы сообщили, что на нее и ее семью наведена «порча». Чтобы снять ее, начали проводить обряд. А по окончании еще и предложили старушке купить обереги. На что она согласилась и отдала 12 500 гривен. А в придачу женщины выманили у пенсионерки золотые украшения и ушли.
Поняв, что ее обманули, потерпевшая сразу позвонила по телефону своему сыну.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица злоумышленниц.
Полиция подчеркивает гражданам не доверять незнакомым собеседникам, которые называются представителями государственных учреждений или предлагают вам что-нибудь купить. Тем более не впускайте их в свое жилище, не убедившись в достоверности их слов.
Будьте внимательны и осторожны, чтобы не стать очередной жертвой мошенников, сообщает полиция Сумщины.
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