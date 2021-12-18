В Сумской области за пятницу COVID-19 подтвердили у 143 человек COVID-19 подтвердили у 143 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 13, Роменский р-н – 17, Сумской р-н – 74, Шосткинский р-н – 17)

По состоянию на 18 декабря 2021 года за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 129 344 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2746 летальных исходов, за минувшие сутки – 4 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 122 202 человек, из них за минувшие сутки – 393 (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 45, Сумской р-н – 236, Шосткинский р -н – 56).