В Сумской области за пятницу COVID-19 подтвердили у 143 человек

По состоянию на 18 декабря 2021 года за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 129 344 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2746 летальных исходов, за минувшие сутки – 4 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 122 202 человек, из них за минувшие сутки – 393 (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 14, Роменский р-н – 45, Сумской р-н – 236, Шосткинский р -н – 56).
COVID-19 подтвердили у 239 человек (Конотопский р-н – 56, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 32, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 231 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 42, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 191 человека (Конотопский р-н – 40, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 13, Сумской р-н –...
Об индикаторных показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумской области во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил главный санитарный врач области...
COVID-19 подтвердили у 144 человек (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 16, Сумской р-н –...