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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:39325

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

17 декабря в Яворове Львовской области прошли гонки преследования на чемпионате Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Среди старших девушек третьей стала наша Ксения Приходько, среди средних – второе место у Дианы Громак, третье – у Софии Тихоновой.

Среди старших юношей также две медали: «серебро» у Богдана Борковского, «бронза» - у Сергея Супруна. Среди средних – «серебро» у Андрей Мороза.

В воскресенье у юных биатлонистов эстафетный день.

Спорт Биатлон
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