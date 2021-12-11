Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины 17 декабря в Яворове Львовской области прошли гонки преследования на чемпионате Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Среди старших девушек третьей стала наша Ксения Приходько, среди средних – второе место у Дианы Громак, третье – у Софии Тихоновой.

Среди старших юношей также две медали: «серебро» у Богдана Борковского, «бронза» - у Сергея Супруна. Среди средних – «серебро» у Андрей Мороза.

В воскресенье у юных биатлонистов эстафетный день.