Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Среди старших девушек третьей стала наша Ксения Приходько, среди средних – второе место у Дианы Громак, третье – у Софии Тихоновой.
Среди старших юношей также две медали: «серебро» у Богдана Борковского, «бронза» - у Сергея Супруна. Среди средних – «серебро» у Андрей Мороза.
В воскресенье у юных биатлонистов эстафетный день.
Ни одного старта без подиума для украинских юниоров – именно под таким лозунгом проходят гонки юниорского Кубка IBU в итальянском...
Третий этап Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе начался сегодня женской индивидуальной гонкой....
Сегодня, 12 декабря, на первом этапе юниорского кубка IBU эстафетный день....
Старта женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене украинские болельщики ждали с опаской....
В австрийском Хохфильцене продолжается третий этап Кубка мира по биатлону....