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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:48287

В Сумах две маршрутки не поделили остановку

Сегодня, 17 декабря, в сумах произошло ДТП с участием двух маршруток.

Авария произошла утром на пр. Михаила Лушпы на остановке напротив ТЦ «Березка». Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Наталья Поддубная.

«Так наші маршрутки їздять, і ганяються за 10 грн», прокомментировала автор фото.

Право Дтп
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