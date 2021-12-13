В Сумах две маршрутки не поделили остановку Сегодня, 17 декабря, в сумах произошло ДТП с участием двух маршруток.

Авария произошла утром на пр. Михаила Лушпы на остановке напротив ТЦ «Березка». Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Наталья Поддубная. «Так наші маршрутки їздять, і ганяються за 10 грн», прокомментировала автор фото.