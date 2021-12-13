В Сумах две маршрутки не поделили остановку

Авария произошла утром на пр. Михаила Лушпы на остановке напротив ТЦ «Березка». Фото выложила в Фейсбуке сумчанка Наталья Поддубная.
«Так наші маршрутки їздять, і ганяються за 10 грн», прокомментировала автор фото.
Небезразличные граждане задержали водителя с признаками опьянения и передали патрульным....
Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом....
Около 17.30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Привокзальной....
Меньше суток понадобилось полицейским Глухова, чтобы установить водителя автомобиля, сбившего на пешеходном переходе 15-летнюю девушку и самовольно покинувшего место ДТП....
Столкновение двух автомобилей произошло сегодня днем на автодороге недалеко от населенного пункта Старое Село Сумского района....