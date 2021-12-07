В Сумах прошел индорхоккейный турнир

В этом году турнир собрал 7 юных команд девушек и юношей, воспитанников СДЮШОР «Динамо». Особым турнир сделало то, что в нем нет проигравших, только победители!
Медалями и сладкими призами наградили команды:
«Конфетти» – тренеры Елена и Виктория Матвеенко
«Цукерочки» – тренер Инна Нюкина
«Снеговики» – тренер Олег Белясник
«Звездочки» – тренер Наталья Ткач
«Внучки Деда Мороза» – тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко
«Деды Морозы» – тренер Диана Тагиева
«Новогодние елочки» – тренер Наталья Ткач
Оргкомитет соревнований определили лучших игроков турнира:
Арина Гуменюк – команда «Внучки Деда Мороза»
Екатерина Ушкалова – команда «Новогодние елочки»
Дмитренко Дарья – команда «Цукерочки»
Виталий Прилипко – команда «Деды Морозы»
Евгений Федченко – команда «Снеговики»
Злата Кравченко – команда «Звездочки»
Ценные подарки от Сумского областного отделения Национального олимпийского комитета Украины, в рамках проекта Национального олимпийского комитета Украины "Моя олимпийская мечта", школа получила спортивный инвентарь для разнообразия тренировочного процесса юных спортсменов.
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