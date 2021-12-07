В Сумах прошел индорхоккейный турнир 15-17 декабря в ФОК «Динамо» проходили игры детского турнира по индорхоккею среди девушек и парней 2011г.р. и младших «Сумские сосульки – 2021».

В этом году турнир собрал 7 юных команд девушек и юношей, воспитанников СДЮШОР «Динамо». Особым турнир сделало то, что в нем нет проигравших, только победители!

Медалями и сладкими призами наградили команды:

«Конфетти» – тренеры Елена и Виктория Матвеенко

«Цукерочки» – тренер Инна Нюкина

«Снеговики» – тренер Олег Белясник

«Звездочки» – тренер Наталья Ткач

«Внучки Деда Мороза» – тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко

«Деды Морозы» – тренер Диана Тагиева

«Новогодние елочки» – тренер Наталья Ткач

Оргкомитет соревнований определили лучших игроков турнира:

Арина Гуменюк – команда «Внучки Деда Мороза»

Екатерина Ушкалова – команда «Новогодние елочки»

Дмитренко Дарья – команда «Цукерочки»

Виталий Прилипко – команда «Деды Морозы»

Евгений Федченко – команда «Снеговики»

Злата Кравченко – команда «Звездочки»

Ценные подарки от Сумского областного отделения Национального олимпийского комитета Украины, в рамках проекта Национального олимпийского комитета Украины "Моя олимпийская мечта", школа получила спортивный инвентарь для разнообразия тренировочного процесса юных спортсменов.