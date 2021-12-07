Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:2138

В Сумах прошел индорхоккейный турнир

15-17 декабря в ФОК «Динамо» проходили игры детского турнира по индорхоккею среди девушек и парней 2011г.р. и младших «Сумские сосульки – 2021».

В этом году турнир собрал 7 юных команд девушек и юношей, воспитанников СДЮШОР «Динамо». Особым турнир сделало то, что в нем нет проигравших, только победители!

Медалями и сладкими призами наградили команды:

«Конфетти» – тренеры Елена и Виктория Матвеенко

«Цукерочки» – тренер Инна Нюкина

«Снеговики» – тренер Олег Белясник

«Звездочки» – тренер Наталья Ткач

«Внучки Деда Мороза» – тренеры Елена Свистюр и Инна Бондаренко

«Деды Морозы» – тренер Диана Тагиева

«Новогодние елочки» – тренер Наталья Ткач

Оргкомитет соревнований определили лучших игроков турнира:

Арина Гуменюк – команда «Внучки Деда Мороза»

Екатерина Ушкалова – команда «Новогодние елочки»

Дмитренко Дарья – команда «Цукерочки»

Виталий Прилипко – команда «Деды Морозы»

Евгений Федченко – команда «Снеговики»

Злата Кравченко – команда «Звездочки»

Ценные подарки от Сумского областного отделения Национального олимпийского комитета Украины, в рамках проекта Национального олимпийского комитета Украины "Моя олимпийская мечта", школа получила спортивный инвентарь для разнообразия тренировочного процесса юных спортсменов.

Спорт Индорхоккей
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские хоккеистки проводят сборы в Нидерландах
14.12.2021 17:03

Сумские хоккеистки проводят сборы в Нидерландах

Уже обыграли две местные команды....

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины
13.12.2021 17:26

Сумские хоккеистки с медалями чемпионата Украины

9-12 декабря в г. Борисполь прошли игры чемпионата Украины по индорхоккею среди девушек 2004-2005 г.р....

Сумской и шосткинский хоккеисты помогли сборной взять «серебро»
13.12.2021 15:22

Сумской и шосткинский хоккеисты помогли сборной взять «серебро»

10-12 декабря в Паредесе (Португалия) проходил EuroHockey Indoor Junior Championship II....

Сумские хоккеисты выиграли чемпионат Украины
13.12.2021 13:37

Сумские хоккеисты выиграли чемпионат Украины

9-12 декабря в Шостке проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди юниоров 2004-05 г.р....

МСК «Сумчанка» продолжает лидировать
07.12.2021 11:37

МСК «Сумчанка» продолжает лидировать

6 декабря в Сумах завершился второй тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд....

Новости

В Сумской области за пятницу COVID-19 подтвердили у 143 человек
Сегодня 08:48
График работы сумских пунктов и центров вакцинации прививки от COVID-19 на выходных
Вчера 15:20
В Сумах прошел индорхоккейный турнир
Сегодня 13:21
На Николая на Сумщине прогнозируют значительный снегопад
Сегодня 13:06
Сумские полицейские оперативно задержали мужчину за причинение телесных повреждений
Сегодня 12:25
На Сумщине мошенницы под предлогом снятия порчи выманили все деньги и золотые изделия у 78-летней пенсионерки
Сегодня 12:21
На Сумщине 36 учителей успешно прошли сертификацию в 2021 году
Сегодня 11:13
Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 09:39
Громады Сумщины при поддержке ЕС разработают стратегии, направленную на обеспечение качественных и доступных услуг даже в кризисное время
Сегодня 08:57
В Сумах две маршрутки не поделили остановку
Вчера 22:48
В Ахтырке подсудимый пытался сбежать из суда, плеснув в конвоиров кипящее масло
Вчера 22:18
На Сумщине за 9 месяцев 2021 года обновили 1% водопроводных сетей
Вчера 22:06
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.