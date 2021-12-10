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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Житель Сумщины получил 2 года условно за хранение и уничтожение пистолета, из которого было совершено убийство

14 декабря 2021 года Ахтырский горрайонный суд осудил жителя района за незаконное хранение оружия, из которого было совершено умышленное убийство.

Об этом сообщает Ахтырский портал со ссылкой на решение суда по делу 583/4409/21.

В судебном заседании установлено, что обвиняемый получил оружие во время встречи в г. Ахтырка со своим товарищем, обвинительный акт в отношении которого направлен в суд в другом уголовном производстве.

Товарищ попросил спрятать пистолет конструкции (системы) Токарева «ТТ», образца 1930/33 гг., из которого было совершено умышленное убийство, имевшее место ночью накануне встречи.

Обвиняемый в суде не отрицал, что знал о том, что пистолет является огнестрельным оружием и орудием совершения умышленного убийства, что этот пистолет является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, выстрелом из которого было совершено умышленное убийство.

В этот же день, обвиняемый, получив указанный пистолет, вывез его за пределы г. Ахтырка и поместил в пластиковый контейнер, закопав в землю на пустыре в районе расположения психбольницы в с. Кудрявое Ахтырского района Сумской области.

Таким образом, выполняя просьбы товарища, обвиняемый помог последнему в укрывательстве вещественного доказательства и следов совершения особо тяжкого преступления.

Обвиняемый хранил оружие некоторое время, а после этого, осенью 2017 года, с целью уничтожения пистолета как вещественного доказательства, гражданин изъял из указанного хранилища скрытый им пистолет, разобрал его на 3 конструктивные части и выбросил их каждую отдельно на определенном расстоянии одной в воду русла реки Ахтырка в районе с. Кудрявое.

14.12.2021 г. в суд поступила письменная сделка между прокурором Ахтырской окружной прокуратуры и обвиняемым, который полностью и безоговорочно признал свою вину в совершении уголовных правонарушений.

Судом учтены имеющиеся смягчающие наказания обстоятельства: появление с признанием, искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

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