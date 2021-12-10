Житель Сумщины получил 2 года условно за хранение и уничтожение пистолета, из которого было совершено убийство

Об этом сообщает Ахтырский портал со ссылкой на решение суда по делу 583/4409/21.
В судебном заседании установлено, что обвиняемый получил оружие во время встречи в г. Ахтырка со своим товарищем, обвинительный акт в отношении которого направлен в суд в другом уголовном производстве.
Товарищ попросил спрятать пистолет конструкции (системы) Токарева «ТТ», образца 1930/33 гг., из которого было совершено умышленное убийство, имевшее место ночью накануне встречи.
Обвиняемый в суде не отрицал, что знал о том, что пистолет является огнестрельным оружием и орудием совершения умышленного убийства, что этот пистолет является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, выстрелом из которого было совершено умышленное убийство.
В этот же день, обвиняемый, получив указанный пистолет, вывез его за пределы г. Ахтырка и поместил в пластиковый контейнер, закопав в землю на пустыре в районе расположения психбольницы в с. Кудрявое Ахтырского района Сумской области.
Таким образом, выполняя просьбы товарища, обвиняемый помог последнему в укрывательстве вещественного доказательства и следов совершения особо тяжкого преступления.
Обвиняемый хранил оружие некоторое время, а после этого, осенью 2017 года, с целью уничтожения пистолета как вещественного доказательства, гражданин изъял из указанного хранилища скрытый им пистолет, разобрал его на 3 конструктивные части и выбросил их каждую отдельно на определенном расстоянии одной в воду русла реки Ахтырка в районе с. Кудрявое.
14.12.2021 г. в суд поступила письменная сделка между прокурором Ахтырской окружной прокуратуры и обвиняемым, который полностью и безоговорочно признал свою вину в совершении уголовных правонарушений.
Судом учтены имеющиеся смягчающие наказания обстоятельства: появление с признанием, искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.