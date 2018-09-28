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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:56416

В Сумах снова за бесценок отдали коммунальные квадратные метры

100-метровое помещение в Сумах обрело нового хозяина.

Об этом сообщили в Департаменте по обеспечению ресурсных платежей. По данным Департамента, объект приватизации расположен по ул. Металлургов, 38. Общая площадь нежилого помещения – 102,8 м2.

Приватизировал путем выкупа его арендатор – гражданин Украины А.М. Васильченко. В бюджет Сумской городской территориальной громады поступит 371 001 грн без НДС, сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей.

Экономика Коммунальная собственность
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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