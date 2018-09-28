В Сумах снова за бесценок отдали коммунальные квадратные метры

Об этом сообщили в Департаменте по обеспечению ресурсных платежей. По данным Департамента, объект приватизации расположен по ул. Металлургов, 38. Общая площадь нежилого помещения – 102,8 м2.
Приватизировал путем выкупа его арендатор – гражданин Украины А.М. Васильченко. В бюджет Сумской городской территориальной громады поступит 371 001 грн без НДС, сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей.
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