В Сумах снова за бесценок отдали коммунальные квадратные метры 100-метровое помещение в Сумах обрело нового хозяина.

Об этом сообщили в Департаменте по обеспечению ресурсных платежей. По данным Департамента, объект приватизации расположен по ул. Металлургов, 38. Общая площадь нежилого помещения – 102,8 м2.

Приватизировал путем выкупа его арендатор – гражданин Украины А.М. Васильченко. В бюджет Сумской городской территориальной громады поступит 371 001 грн без НДС, сообщили в Департаменте обеспечения ресурсных платежей.