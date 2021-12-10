Сумская футзалистка сделала гекса-трик в матче чемпионата Украины Воспитанница сумского футзала Юлия Дехтяр в матче чемпионата Украины по футзала забила 6 голов.

Сегодня, 17 декабря, ее команда «Энергия-НУПТ» из Киева играла в Черкассах против «Лидер груп». Игра завершилась ошеломляющей победой гостей 0:28. Киевлянки забили 18 голов в первом тайме и 10 – во втором. Наша футзалистка (начинавшая в команде «УАБД») открыла счет на 1-й минуте, затем забивала на 3-й, 8-й, 10-й, 22-й и 24-й минутах. Ее партнерша по команде Марианна Крамна забила вообще 7.

Это был всего второй матч команды в турнире, и сейчас киевлянки занимают третью строчку в группе 3 с 3 очками.