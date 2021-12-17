Пропавших на Сумщине рыбаков нашли мертвыми Три дня назад двое жителей Шосткинщины, уехавших рыбачить в р-н с. Ображеевка, бесследно исчезли.

С тех пор продолжались их поиски. как сообщают волонетры, тела мужчин найдены. Подробностей пока нет.