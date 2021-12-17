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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00258

Пропавших на Сумщине рыбаков нашли мертвыми

Три дня назад двое жителей Шосткинщины, уехавших рыбачить в р-н с. Ображеевка, бесследно исчезли.

С тех пор продолжались их поиски. как сообщают волонетры, тела мужчин найдены. Подробностей пока нет.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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