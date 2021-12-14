Завтра в Сумах пройдет предновогодняя агропромышленная ярмарка Ярмарка к новогодним и рождественским праздникам состоится 24 декабря с 8.00 до 14.00 в Сумах на площади Независимости с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

По информации областного Департамента агропромышленного развития, на ярмарке будет представлен широкий выбор елочных деревьев и продовольственных товаров. Сумчане и гости города смогут приобрести колбасные изделия, копчености, молочную продукцию, мед, масло, яйца, крупы, овощи, яблоки, живую рыбу. Участие в ярмарке примут сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, физические лица-предприниматели, личные селянский хозяйства, перерабатывающие предприятия, лесохозяйственные предприятия Сумщины. Цель мероприятия - популяризация агропродукции, производимой предприятиями Сумщины, налаживание прямых связей между производителями и потребителями, возможность приобретения крафтовой продукции предпринимателей Сумщины по ценам производителя, поддержание традиций проведения предновогоднего ярмарочного мероприятия. Мероприятие организовано Департаментом агропромышленного развития, Союзом аграрных предприятий Сумской области, Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев Сумской области. Справки по телефонам: (0542) 77-15-70, 77-02-70, 050 4007260.