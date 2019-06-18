Летнюю эстраду в городском парке хотят отдать "слугам народа"? Летнюю эстраду в сумском парке им. Кожедуба планируют включить в перечень объектов комсобственности, которые подлежат передаче в аренду без проведения аукциона, и отдать ОО «Арт-хвиля».

Напомним, что не так давно, в конце октября, другая общественная организация - «Зеленый театр «Сумы» - начала бить тревогу в связи с тем, что им не дают возможности работать в городском парке. В 2019 году между ОО «Зеленый театр «Сумы» и КУ «ДЮСШ «Чемпион» был заключен договор. По его условиям, общественная организация должна была вести хозяйственную деятельность без получения прибыли. И, очевидно, не очень громко. Однако летом мэру Сум поступали жалобы от жильцов домов, расположенных по соседству, по поводу громкой музыки из парка в ночное время. Была проведена проверка. И выяснилось, что летняя эстрада используется ОО «Зеленый театр «Сумы» для проведения платных развлекательных мероприятий. А это прямо противоречило договоренностям о размещении ОО «Зеленый театр «Сумы», пишет Ваш шанс.

Когда закончился договор (в 2021 году), по информации департамента обеспечения ресурсных платежей, директор департамента Юрий Клименко еще в июле предложил руководству ОО поучаствовать в электронном аукционе на аренду нежилых помещений летней эстрады площадью 141,6 кв. м. В сентябре департамент начал подготовку аукциона на аренду, но получил письмо от ОО «Зеленый театр «Сумы» по включению помещения в перечень объектов, которые передаются в аренду без проведения аукциона. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством, однако требует выполнения определенных условий. Для объектов такого («второго») типа указывается их конкретное целевое назначение, и арендатор не может использовать объект по-другому. Из необходимых документов, которые должна предоставить организация, - стандартная информация о количестве членов, сумме взносов, отчет об уставной деятельности - сведения об общественных мероприятиях и реализованных проектах. У «Зеленого театра» была возможность подать документы и получить имущество в пользование.

Что же оказалось спустя месяц? Судя по всему, пакет документов 23 ноября подала другая организация - ОО «Арт-хвиля». И городская комиссия по законности и коммунальному имуществу 2 декабря рассмотрела именно ее обращение о включении летней эстрады в перечень объектов комсобственности, которые подлежат передаче в аренду без проведения аукциона. Проект решения Сумского горсовета был обнародован 8 декабря. В нем речь идет как раз о помещении № Б-1 площадью 141,6 кв. м («нежилые помещения для размещения общественной организации в сфере культуры и искусств»), на которое претендовало ОО «Зеленый театр «Сумы». Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть городскому депутатскому корпусу - на одной из ближайших сессий Сумского горсовета.

Мы уточнили в департаменте обеспечения ресурсных платежей, обращалось ли ОО «Зеленый театр «Сумы» и почему на комиссию вышел один пакет документов? Нам объяснили, что «Зеленый театр» после волны возмущений в соцсетях так и не появился в департаменте. В то же время «Арт-хвиля» обратилась с таким предложением. Если бы было подано два пакета документов, их бы рассматривали на отдельной комиссии и путем рейтинга выбрали организацию (опыт работы, количество членов, мероприятия), которая получила бы право арендовать помещения в парке

им. Кожедуба. А так - альтернативы не было. Так как ОО «Арт-хвиля» занимается организацией развлекательных мероприятий уже порядка десяти лет и довольно известно в Сумах, сомнений, чтобы рассмотреть такую возможность, не было.

Напомним, что, по утверждению представителей ОО «Зеленый театр» в октябре, у них была информация, что «политики и чиновники хотят уничтожить общественную организацию, фактически отобрав помещение для кого-то из депутатов, кто положил на него глаз». Что касается политики в данном вопросе, то ОО «Арт-хвиля» в 2020 году в материале одного из местных изданий представляли Алексей Жолудь и Александр Донцов. Оба они участвовали в местных выборах в Сумской горсовет 8-го созыва от партии «Слуга народа» (округа №38 и 41), однако не были избраны. Ну, а народные депутаты от СН не раз отмечали, что планируют развивать парк им. Кожудеба и провести его полную реконструкцию. Так что сумчанам судить - есть ли политика в этом вопросе или все же бизнес?..