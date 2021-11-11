На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался незаконно попасть в РФ

Как выяснилось, 27-летний мужчина, житель Житомирщины, направлялся в Россию. По его словам, во время пребывания в Киеве он потерял свои документы, а следовал он к своим родственникам, проживающим в Калуге. В связи с тем, что он не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность, решил пересечь границу незаконным способом.
В настоящее время мужчина задержан, продолжаются меры по установлению всех обстоятельств прекращенного правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и за нарушение пограничного режима мужчине грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
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