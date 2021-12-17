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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:39128

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 239 человек

COVID-19 подтвердили у 239 человек (Конотопский р-н – 56, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 32, Сумской р-н – 128, Шосткинский р-н – 20).

По состоянию на 17 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 201 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2742 летальных исхода, за минувшие сутки – 5 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121 809 человек, из них за прошедшие сутки –331 (Конотопский р-н – 48, Роменский р-н – 102, Сумской р-н – 178, Шосткинский р-н – 3).

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Общество Коронавирус
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