На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 239 человек

По состоянию на 17 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 129 201 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2742 летальных исхода, за минувшие сутки – 5 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумской р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 121 809 человек, из них за прошедшие сутки –331 (Конотопский р-н – 48, Роменский р-н – 102, Сумской р-н – 178, Шосткинский р-н – 3).
COVID-19 подтвердили у 231 человек (Конотопский р-н – 32, Ахтырский р-н – 20, Роменский р-н – 42, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 191 человека (Конотопский р-н – 40, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 13, Сумской р-н –...
Об индикаторных показателях заболеваемости коронавирусной инфекцией в Сумской области во время аппаратного совещания в облгосадминистрации доложил главный санитарный врач области...
COVID-19 подтвердили у 144 человек (Конотопский р-н – 72, Ахтырский р-н – 10, Роменский р-н – 16, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 76 человек (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 8, Сумской р-н – 61)....