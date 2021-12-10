Сумчан запрошують на благодійний забіг Святого Миколая Race Project запрошує на благодійний забіг Святого Миколая.

Благодійний забіг святого Миколая 2021 пройде 18 грудня у міському парку ім. Кожедуба. Старт о 12.00. Зареєструватися можна до 17.12.2021.

На учасників чекає новий цікавий маршрут, гаряча підтримка на трасі, та медалька учасника забігу на фініші!

Забіг передбачає три дистанції:

10км – від 16 років;

5км – від 10 років;

1км – для всіх охочих;

Частина коштів від стартових внесків піде на лікування дітей Сумського центру онкогематології.

Сторінка події у Фейсбук.