Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус» Сумське товариство захисту тварин напередодні Нового року, 25 грудня об 11:00, влаштовує свято для містян — «Санта Гавус».

Свято відбудеться біля центральної ялинки на Театральній площі у Сумах.

«Усіх вас — тих, хто підтримує нас день у день, хто не дозволяє опускати руки, змушуючи рухатися далі. Тих, хто з нами пліч-о-пліч бореться за права тварин, хто всім серцем хвилюється за наших підопічних. Новий рік – сімейне свято, тому нам теж хочеться відсвяткувати його з тими, хто близький за духом, з ким ми щодня переживаємо всі наші труднощі. Приходьте! Будемо раді кожному.

Також запрошуємо тих, хто хоче завершити рік, що минає, доброю справою і подарувати затишний куточок у своєму будинку і місце в серці для чотирилапого друга. Представимо вашій увазі максимум цуценят, най-найкращих із найкращих дорослих собак і, звичайно ж, котиків», — повідомляють організатори.

В програмі: