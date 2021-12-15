Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус»

Свято відбудеться біля центральної ялинки на Театральній площі у Сумах.
«Усіх вас — тих, хто підтримує нас день у день, хто не дозволяє опускати руки, змушуючи рухатися далі. Тих, хто з нами пліч-о-пліч бореться за права тварин, хто всім серцем хвилюється за наших підопічних. Новий рік – сімейне свято, тому нам теж хочеться відсвяткувати його з тими, хто близький за духом, з ким ми щодня переживаємо всі наші труднощі. Приходьте! Будемо раді кожному.
Також запрошуємо тих, хто хоче завершити рік, що минає, доброю справою і подарувати затишний куточок у своєму будинку і місце в серці для чотирилапого друга. Представимо вашій увазі максимум цуценят, най-найкращих із найкращих дорослих собак і, звичайно ж, котиків», — повідомляють організатори.
В програмі:
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