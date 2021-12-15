Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30176

Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус»

Сумське товариство захисту тварин напередодні Нового року, 25 грудня об 11:00, влаштовує свято для містян — «Санта Гавус».

Свято відбудеться біля центральної ялинки на Театральній площі у Сумах.

«Усіх вас — тих, хто підтримує нас день у день, хто не дозволяє опускати руки, змушуючи рухатися далі. Тих, хто з нами пліч-о-пліч бореться за права тварин, хто всім серцем хвилюється за наших підопічних. Новий рік – сімейне свято, тому нам теж хочеться відсвяткувати його з тими, хто близький за духом, з ким ми щодня переживаємо всі наші труднощі. Приходьте! Будемо раді кожному.

Також запрошуємо тих, хто хоче завершити рік, що минає, доброю справою і подарувати затишний куточок у своєму будинку і місце в серці для чотирилапого друга. Представимо вашій увазі максимум цуценят, най-найкращих із найкращих дорослих собак і, звичайно ж, котиків», — повідомляють організатори.

В програмі:

  • тварини СТЗТ
  • розважальна програма за участі танцювальних колективів та співаків
  • веселі конкурси для дітлахів з Дідом Морозом та Снігуронькою
  • благодійна ярмарка
  • фудзона
  • збір ліків та корму для Притулку.
 
Досуг Анонс Общество защиты животных
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчан запрошують на благодійний забіг Святого Миколая
Сегодня 09:50

Сумчан запрошують на благодійний забіг Святого Миколая

Race Project запрошує на благодійний забіг Святого Миколая....

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)
15.12.2021 11:13

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)

Сегодня, 15 декабря, состоится ответный матч третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором «Технология-Агросвит» примет «SkyUp»....

Сумська міська галерея запрошує на нову виставку
14.12.2021 08:30

Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

Міська галерея запрошує з вівторка, 14 грудня, на виставку фотоколажів Олександра ГВОЗДИКА «Гра в бісер–2»....

В Сумах пройдет митинг в День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
14.12.2021 08:03

В Сумах пройдет митинг в День чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

14 декабря – митинг по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС....

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами
10.12.2021 08:02

Сумские баскетболисты сыграют с днепрянами

11-12 декабря в Сумах пройдут игры 9-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей мужской лиге....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 239 человек
Сегодня 09:39
Летнюю эстраду в городском парке хотят отдать "слугам народа"?
Сегодня 10:42
Сумське товариство захисту тварин запрошує сумчан на свято «Санта Гавус»
Сегодня 10:30
Сумчан запрошують на благодійний забіг Святого Миколая
Сегодня 09:50
Сумские пловцы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 09:12
Укрзалізниця запускает «Слобожанский экспресс»
Сегодня 08:30
Хто у Сумах претендує на мільйон від відділу молодіжної політики?
Сегодня 08:04
Глуховский биатлонист с «бронзой» юниорского кубка IBU
Вчера 21:55
В Шостке внук ограбил собственную бабушку (видео)
Вчера 21:51
Сумская биатлонистка – в «цветах» на Кубке IBU
Вчера 21:05
На Сумщине прогнозируют мокрый снег
Вчера 17:58
Суд избрал меру пресечения директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве
Вчера 17:36
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.