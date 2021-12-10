Глуховский биатлонист с «бронзой» юниорского кубка IBU Ни одного старта без подиума для украинских юниоров – именно под таким лозунгом проходят гонки юниорского Кубка IBU в итальянском Италия Мартелл-валь-Мартелло.

Первым из украинских спортсменов на старт вышел Степан Кинаш, уже дважды за прошедший уик-энд сумевший побывать на подиуме здесь же, в Мартелле. Шансы подняться на пьедестал почета были и в среду, но досадный промах последним выстрелом на стойке лишил такой возможности юного биатлониста. Степан находился в тройке призеров, пока не финишировал 97 номер. В итоге украинец стал четвертым, отличившись вторым лучшим временем, проведенным на рубеже. Прекрасное начало сезона для 19-летнего харьковского биатлониста. пишет biathlon.com.ua.

Глуховчанин Роман Боровик, который был самым быстрым из украинцев в индивидуальной гонке, на этот раз также подтвердил статус самого быстрого - в спринте Роман показал десятую скорость среди 120 вышедших на старт участников. На первой стрельбе спортсмен сделал точно все пять выстрелов, а вот на стойке ему не покорилась последняя мишень. Но это не мешало Роману выйти вторым после двух стрельб! На финише спортсмен стал третьим, уступив лишь 0,4 секунд второму месту. Для сумского биатлониста это первая личная награда на международном уровне! Браво, Роман!

Наш Дмитрий Грущак, как и его коллеги по команде, стартовавшей ранее, первый рубеж прошел чисто, а на втором также не сумел закрыть последнюю мишень. На трассе Дмитрий пока не отличается скоростью, что и помешало ему финишировать в топ-10, сегодня он 16-й. Виталий Мандзын ко второй стрельбе подходил по графику Степана Кинаша, но, к сожалению, два промаха на стойке в итоге отбросили биатлониста на 15-ю итоговую позицию. Единственным украинцем, который промахнулся и на лежке, и на стойке, стал наш Владислав Чихарь. Учитывая невысокую скорость биатлониста, ему не удалось пробиться в зачетную зону, он стал 46-м.

Победу празднует поляк Ян Гунька – несмотря на два промаха он на 18,9 секунд опередил швейцарца Сильвано Демармельса, ставшего единственным биатлонистом, закрывшим все десять мишеней.

После спринтерской гонки Степан Кинаш возглавил общий зачет юниорского Кубка IBU – украинский биатлонист на 14 зачетных очков опережает ближайшего преследователя!

В пятницу, 17 декабря, спортсмены выйдут на старт смешанных эстафет.

Спринт. Юниоры

1. Ян Гунька (0+2) 26:02,7

2. Сильвано Демармельс (0+0) +18,9

3. Роман Боровик (0+1) +19,3

4. Степан Кинаш (0+1) +31,7

...

15. Виталий Мандзын (0+2) +1:02,8

16. Дмитрий Грущак (0+1) +1:06,3

46. Владислав Чихарь (1+1) +2:14,3