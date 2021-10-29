В Шостке внук ограбил собственную бабушку (видео)

Сообщение об ограблении в полицию поступило от 70-летней потерпевшей. Женщина рассказала, что вечером, когда легла уже спать, услышала в комнате непонятный шорох. Окончательно проснувшись, она увидела родного внука, который залез в окно и потребовал у нее деньги.
Средства женщина не отдала, поэтому потомок самостоятельно нашел спрятанный кошелек, где было 2 960 гривен, и скрылся из дома.
«На розыск 23-летнего подозреваемого был ориентирован весь личный состав полиции Шостки. Но уже через несколько часов поисковые мероприятия парня нашли и задержали», - рассказывает Юрий Лысак, заместитель начальника Шосткинского районного управления полиции ГУНП в Сумской области – начальник следственного отдела.
По его словам, похищенные у бабушки деньги он успел прогулять, а сейчас раскаивается в своем поступке.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании судом ему меры пресечения.
За совершенное парню грозит от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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