Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58134

На Сумщине прогнозируют мокрый снег

17 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт.

Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег), слабое налипание мокрого снега, слабый туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -3...+2°С.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах прогнозируют туман и гололедицу
14.12.2021 17:50

В Сумах прогнозируют туман и гололедицу

15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления....

На Сумщине по-прежнему прогнозируют погоду теплее обычной
13.12.2021 08:04

На Сумщине по-прежнему прогнозируют погоду теплее обычной

В начале новой недели на Сумщине сохранится теплее обычной, без существенных осадков погода....

На Сумщине погода будет определяться антициклоном
10.12.2021 16:51

На Сумщине погода будет определяться антициклоном

На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона....

Завтра на Сумщине сохранится аномально теплая погода
09.12.2021 15:21

Завтра на Сумщине сохранится аномально теплая погода

10 декабря в Сумской области сохранится аномально теплая, без существенных осадков погода....

На Сумщине прогнозируют мокрый снег и гололедицу
08.12.2021 17:56

На Сумщине прогнозируют мокрый снег и гололедицу

9 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек
Сегодня 09:23
На Сумщине прогнозируют мокрый снег
Сегодня 17:58
Суд избрал меру пресечения директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве
Сегодня 17:36
У громадах Сумщини провели паспортизацію історичної та археологічної спадщини
Сегодня 17:21
На Сумщине в национальном парке полицейские поймали нелегального лесоруба
Сегодня 17:04
Спасатели рассказали, как разыскали 84-летнюю бабушку, пропавшую на Сумщине
Сегодня 16:51
У США знайшли могильну плиту підполковника УНР родом з Сумщини
Сегодня 16:37
Шосткинку, постоянно курившую в подъезде, оштрафовали по обращению соседей
Сегодня 15:57
Еще 10 троллейбусов получило сумское КП «Электроавтотранс»
Сегодня 15:41
Сумчане отличились на чемпионате по воздушной акробатике
Сегодня 15:00
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе
Сегодня 14:34
На Сумщине нашлась пенсионерка, пропавшая без вести
Сегодня 14:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.