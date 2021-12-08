На Сумщине прогнозируют мокрый снег

Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег), слабое налипание мокрого снега, слабый туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток -3...+2°С.
15 декабря погоду в Сумской области будет определять малоградиентное поле повышенного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплее обычной, без существенных осадков погода....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием юго-западной периферии антициклона....
10 декабря в Сумской области сохранится аномально теплая, без существенных осадков погода....
9 декабря погоду в Сумской области будет определять атмосферный фронт....