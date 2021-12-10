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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У громадах Сумщини провели паспортизацію історичної та археологічної спадщини

15 грудня в управлінні культури Сумської обласної державної адміністрації відбулося засідання Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при управлінні, у якій взяли участь архітектори, історики, краєзнавці, мистецтвознавці, представники органів місцевого самоврядування.

Членами ради схвалена актуальна облікова документація на пам’ятки історії та монументального мистецтва Конотопської міської ради (7 об’єктів), Лебединської міської ради (5 об’єктів) та Річківської сільської ради (10 об’єктів) сумського району.

Матеріали досліджень останніх років археологічної спадщини області, відображені в паспортах на пам’ятки археології національного та місцевого значення Кролевецької міської ради («Городище – залишки літописного міста Воргола»), Путивльської міської ради («Поселення, с. Латишівка») та Новослобідської сільської ради («Городище багатошарове с. Ширяєве»; «Городище скіфського та давньоруського часу с. Волинцеве») Конотопського району, також схвалені радою та рекомендовані до затвердження органом охорони культурної спадщини.

 
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