Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:37353

У США знайшли могильну плиту підполковника УНР родом з Сумщини

У Детройті знайшли могильні плити підполковника УНР Миколи Янова родом з Сумщини та його дружини.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив український журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

«Ми це зробили. Разом з Andriy Pereklita у буквальному сенсі відкопали дві важливі плити на цвинтарі «Евергрін» у Детройті. Старшина Армії УНР Микола Янов і його дружина Ніна - сестра-жалібниця українського війська», - написав він.

Довідка

Микола Янов (Янів, * 26 листопада 1893, м. Глухів, Чернігівської губернії — † 13 лютого 1977, Детройт, США) — підполковник Армії УНР.

Народився у м. Глухів тоді Чернігівської губернії. Закінчив Іркутське військове училище (1915), служив у 3-му гренадерському Перновському полку, у складі якого брав участь у Першій світовій війні. Останнє звання у російській армії — штабс-капітан.

Наприкінці 1917 р. — помічник командира Українського ударного батальйону 1-ї Гренадерської дивізії, з яким влився до складу 3-го Українського запасного полку в Чернігові.

З початку 1918 р. — сотник Вільного Козацтва Чернігівщини. Учасник бою під Крутами.

З квітня 1918 р. — ад'ютант чернігівського військового коменданта. У 1918 р. — ад'ютант штабу 9-ї пішої дивізії Армії Української Держави. З 15 грудня 1918 р. — начальник штабу цієї дивізії.

У 1919 р. служив у Збройних Силах Півдня Росії, з частинами яких на початку 1920 р. з-під Одеси відступив до Польщі. Там з іншими українцями у червні 1920 р. перейшов до складу Армії УНР.

У 1920 р. — начальник нагородної частини штабу Армії УНР.

У 1920—1930-х рр. жив на еміграції у Калішу.

У 1944 р. емігрував до Німеччини, у 1950 р. — до США.

Похований у Детройті на цвинтарі "Евергрін" поряд з дружиною Ніною - сестрою-жалібницею Армії УНР.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек
Сегодня 09:23
На Сумщине прогнозируют мокрый снег
Сегодня 17:58
Суд избрал меру пресечения директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве
Сегодня 17:36
У громадах Сумщини провели паспортизацію історичної та археологічної спадщини
Сегодня 17:21
На Сумщине в национальном парке полицейские поймали нелегального лесоруба
Сегодня 17:04
Спасатели рассказали, как разыскали 84-летнюю бабушку, пропавшую на Сумщине
Сегодня 16:51
У США знайшли могильну плиту підполковника УНР родом з Сумщини
Сегодня 16:37
Шосткинку, постоянно курившую в подъезде, оштрафовали по обращению соседей
Сегодня 15:57
Еще 10 троллейбусов получило сумское КП «Электроавтотранс»
Сегодня 15:41
Сумчане отличились на чемпионате по воздушной акробатике
Сегодня 15:00
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе
Сегодня 14:34
На Сумщине нашлась пенсионерка, пропавшая без вести
Сегодня 14:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.