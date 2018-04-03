Хто у Сумах претендує на мільйон від відділу молодіжної політики? У Сумах відбулося перше засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю.

Усього до відділу молодіжної політики надійшло 14 проєктів на загальну суму 1 303 670,46 грн від шести громадських організацій, а саме: 1. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Юнацький наметовий патріотичний табір «Нащадки героїв». 2. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Змагання з пішого туризму «Вітрам навстріч». 3. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Вечорниці на Андрія». 4. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Туристично-патріотичні юнацькі змагання «Свято весни». 5. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Журнал-збірка інтерв’ю «Можу». 6. ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області» – проєкт «Патріотичне виховання молоді». 7. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «День вуличної музики – 2022. 8. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «DIY графіті. Набережна». 9. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «Соціальний фільм «Молодість палай. Початок». 10. ГО «Зелений театр «Суми» – проєкт «Фестиваль вуличних культур «Wake up 2022». 11. Сумська молодіжна ГО «Ліцей» – проєкт «5-ий нічний забіг 2022». 12. Сумська молодіжна ГО «Ліцей» – проєкт «ТУСА 2022». 13. ГО «Сумська обласна федерація СТРІТ ВОРКАУТ» – проєкт «Sumy Workout Battles Fest». 14. ГО «Сумська обласна федерація СТРІТ ВОРКАУТ» – проєкт «Sumy Workout Active Park Fest». Конкурсна комісія ухвалила рішення щодо допуску до публічного захисту всіх поданих пропозицій. Захист проєктів інститутами громадянського суспільства відбудеться 23 грудня о 14.00 в режимі онлайн.