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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Хто у Сумах претендує на мільйон від відділу молодіжної політики?

У Сумах відбулося перше засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю.

Усього до відділу молодіжної політики надійшло 14 проєктів на загальну суму 1 303 670,46 грн від шести громадських організацій, а саме:

1. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Юнацький наметовий патріотичний табір «Нащадки героїв».

2. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Змагання з пішого туризму «Вітрам навстріч».

3. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Вечорниці на Андрія».

4. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Туристично-патріотичні юнацькі змагання «Свято весни».

5. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Журнал-збірка інтерв’ю «Можу».

6. ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області» – проєкт «Патріотичне виховання молоді».

7. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «День вуличної музики – 2022.

8. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «DIY графіті. Набережна».

9. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «Соціальний фільм «Молодість палай. Початок».

10. ГО «Зелений театр «Суми» – проєкт «Фестиваль вуличних культур «Wake up 2022».

11. Сумська молодіжна ГО «Ліцей» – проєкт «5-ий нічний забіг 2022».

12. Сумська молодіжна ГО «Ліцей» – проєкт «ТУСА 2022».

13. ГО «Сумська обласна федерація СТРІТ ВОРКАУТ» – проєкт «Sumy Workout Battles Fest».

14. ГО «Сумська обласна федерація СТРІТ ВОРКАУТ» – проєкт «Sumy Workout Active Park Fest».

Конкурсна комісія ухвалила рішення щодо допуску до публічного захисту всіх поданих пропозицій.

Захист проєктів інститутами громадянського суспільства відбудеться 23 грудня о 14.00 в режимі онлайн.

Досуг Молодежные проекты Отдел молодежной политики
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