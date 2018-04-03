Хто у Сумах претендує на мільйон від відділу молодіжної політики?

Усього до відділу молодіжної політики надійшло 14 проєктів на загальну суму 1 303 670,46 грн від шести громадських організацій, а саме:
1. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Юнацький наметовий патріотичний табір «Нащадки героїв».
2. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Змагання з пішого туризму «Вітрам навстріч».
3. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Вечорниці на Андрія».
4. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Туристично-патріотичні юнацькі змагання «Свято весни».
5. Молодіжна ГО «Пласт – національна скаутська організація України» – проєкт «Журнал-збірка інтерв’ю «Можу».
6. ГО «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО в Сумській області» – проєкт «Патріотичне виховання молоді».
7. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «День вуличної музики – 2022.
8. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «DIY графіті. Набережна».
9. ГО «Молодіжне об’єднання «Екстрим стайл» – проєкт «Соціальний фільм «Молодість палай. Початок».
10. ГО «Зелений театр «Суми» – проєкт «Фестиваль вуличних культур «Wake up 2022».
11. Сумська молодіжна ГО «Ліцей» – проєкт «5-ий нічний забіг 2022».
12. Сумська молодіжна ГО «Ліцей» – проєкт «ТУСА 2022».
13. ГО «Сумська обласна федерація СТРІТ ВОРКАУТ» – проєкт «Sumy Workout Battles Fest».
14. ГО «Сумська обласна федерація СТРІТ ВОРКАУТ» – проєкт «Sumy Workout Active Park Fest».
Конкурсна комісія ухвалила рішення щодо допуску до публічного захисту всіх поданих пропозицій.
Захист проєктів інститутами громадянського суспільства відбудеться 23 грудня о 14.00 в режимі онлайн.
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