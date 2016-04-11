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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:57503

Шосткинку, постоянно курившую в подъезде, оштрафовали по обращению соседей

Пожилые супруги из Шостки несколько месяцев страдали от сигаретного дыма, который проникал в их жилье с лестничной площадки многоэтажки.

За помощью к местному участковому офицеру полиции обратилась 70-летняя шосткинка, жительница многоэтажки. Она рассказала, что уже несколько месяцев не может найти общий язык с соседкой, которая курит сигареты в подъезде. По словам заявительницы, сигаретный дым с лестницы проникает в их с мужем квартиру и доставляет проблемы со здоровьем. Особенно страдает ее муж, который имеет заболевание дыхательных путей.

Пенсионерка несколько раз просила, делала замечания соседке по поводу курения, однако та откровенно игнорировала просьбу. Более того, в некоторых случаях даже обижалась и ругалась на нее.

Участковый офицер полиции проверил информацию, и она нашла свое подтверждение. Он провел с 49-летней женщиной профилактическую беседу и составил на нее административное постановление по ч. 1 ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Через несколько дней пожилая шосткинка вынуждена была снова обратиться к правоохранителям с этой же проблемой: соседка не только продолжала курить сигареты на лестничной площадке вблизи их квартиры, но и сам конфликт между ними усугубился. В этот раз полицейский составил на правонарушительницу административное постановление уже по ч. 2 этой же статьи. Санкция которой предусматривает штраф от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сегодня пожилая женщина пришла в Шосткинское районное управление полиции, чтобы выразить благодарность руководству участковых офицеров полиции за работу их подчиненных. По ее словам, только благодаря принятым мерам и проведенным профилактическим беседам ее соседка перестала курить в подъезде, пишет Шостка.инфо.

Право Курение
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