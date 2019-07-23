Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:41508

Еще 10 троллейбусов получило сумское КП «Электроавтотранс»

В Сумы прибыли еще 10 новых троллейбусов, которые приобрели в рамках проектов «Городской общественный транспорт Украины» и «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы».

Новые 10 троллейбусов готовы к выпуску на маршрутные линии после прохождения государственной регистрации. Поэтому на предприятии ориентировочно планируют, что новенькие «рогатые» поедут по Сумам уже с понедельника.

«Городской общественный транспорт Украины» – это рамочный кредит на 200 млн. евро для финансирования общественного транспорта в 11 городах Украины. Денежные средства выделены на обновление муниципального транспорта, автобусов, троллейбусов и трамваев, а также восстановление существующей инфраструктуры общественного транспорта. Новые 10 троллейбусов – это уже вторая очередь обновления подвижного состава КП «Электроавтотранс», весной текущего года община уже получила девять таких транспортных средств. Инициатива по участию в таком проекте была предложена Департаментом финансов, экономики и инвестиций. Общий бюджет проекта составил около 4 млн евро – это не только закупка 19 троллейбусов, но и дополнительного оборудования для них.

В дальнейшем запланирована покупка модульной мобильной подстанции. В городе в общей сложности есть шесть подстанций, и все они нуждаются в проведении ремонтов. О покупке говорят уже больше года…

В настоящее время на коммунальном предприятии на маршрутах работает 59 троллейбусов, а шесть – в резерве. Директор КП «Электроавтотранс» Андрей Новик отметил, что при наличии 80 «рогатых» на маршрутных линиях – можно будет говорить о более-менее достаточном количестве транспортных средств. Над решением этой задачи на предприятии работают постоянно – кроме обновления подвижного состава, занимаются и обучением водителей, ведь ощущается острая нехватка рабочей силы. В последние месяцы такие курсы прошло немалое количество людей – это позволило увеличить количество водителей на предприятии до 114. Совсем скоро завершается обучение еще одной группы. Такие курсы в «Электроавтотрансе» планируют продолжать.

Общество Новые троллейбусы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс
23.07.2019 07:40

Сегодня новые троллейбусы вышли в первый рейс

Сегодня, 23 июля, четыре новых троллейбуса выйдут в свои первые рейсы....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 231 человек
Сегодня 09:23
На Сумщине прогнозируют мокрый снег
Сегодня 17:58
Суд избрал меру пресечения директору фирмы-застройщика «Сумчане СД», подозреваемого в мошенничестве
Сегодня 17:36
У громадах Сумщини провели паспортизацію історичної та археологічної спадщини
Сегодня 17:21
На Сумщине в национальном парке полицейские поймали нелегального лесоруба
Сегодня 17:04
Спасатели рассказали, как разыскали 84-летнюю бабушку, пропавшую на Сумщине
Сегодня 16:51
У США знайшли могильну плиту підполковника УНР родом з Сумщини
Сегодня 16:37
Шосткинку, постоянно курившую в подъезде, оштрафовали по обращению соседей
Сегодня 15:57
Еще 10 троллейбусов получило сумское КП «Электроавтотранс»
Сегодня 15:41
Сумчане отличились на чемпионате по воздушной акробатике
Сегодня 15:00
Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе
Сегодня 14:34
На Сумщине нашлась пенсионерка, пропавшая без вести
Сегодня 14:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.