Еще 10 троллейбусов получило сумское КП «Электроавтотранс» В Сумы прибыли еще 10 новых троллейбусов, которые приобрели в рамках проектов «Городской общественный транспорт Украины» и «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы».

Новые 10 троллейбусов готовы к выпуску на маршрутные линии после прохождения государственной регистрации. Поэтому на предприятии ориентировочно планируют, что новенькие «рогатые» поедут по Сумам уже с понедельника.

«Городской общественный транспорт Украины» – это рамочный кредит на 200 млн. евро для финансирования общественного транспорта в 11 городах Украины. Денежные средства выделены на обновление муниципального транспорта, автобусов, троллейбусов и трамваев, а также восстановление существующей инфраструктуры общественного транспорта. Новые 10 троллейбусов – это уже вторая очередь обновления подвижного состава КП «Электроавтотранс», весной текущего года община уже получила девять таких транспортных средств. Инициатива по участию в таком проекте была предложена Департаментом финансов, экономики и инвестиций. Общий бюджет проекта составил около 4 млн евро – это не только закупка 19 троллейбусов, но и дополнительного оборудования для них.

В дальнейшем запланирована покупка модульной мобильной подстанции. В городе в общей сложности есть шесть подстанций, и все они нуждаются в проведении ремонтов. О покупке говорят уже больше года…

В настоящее время на коммунальном предприятии на маршрутах работает 59 троллейбусов, а шесть – в резерве. Директор КП «Электроавтотранс» Андрей Новик отметил, что при наличии 80 «рогатых» на маршрутных линиях – можно будет говорить о более-менее достаточном количестве транспортных средств. Над решением этой задачи на предприятии работают постоянно – кроме обновления подвижного состава, занимаются и обучением водителей, ведь ощущается острая нехватка рабочей силы. В последние месяцы такие курсы прошло немалое количество людей – это позволило увеличить количество водителей на предприятии до 114. Совсем скоро завершается обучение еще одной группы. Такие курсы в «Электроавтотрансе» планируют продолжать.