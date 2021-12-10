На Сумщине нашлась пенсионерка, пропавшая без вести 84-летнюю бабушку, которая 14 декабря вышла из дома в селе Пустовойтовка на Роменщине и не вернулась, нашли живой.

Об этом сообщили на странице поисково-спасательного отряда «Милена», волонтеры которого приобщались к поиску.