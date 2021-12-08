Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе 15 декабря в 15:41 на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании хозяйственного сооружения по ул. Садовая в с. Старое Село Сумской ОТГ.

О пожаре сообщила владелица, которая увидела дым и пламя из-под кровли сарая. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади до 35 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и рядом расположенный сарай и жилой дом.

В 16:05 возгорание локализовали, а в 16:34 – потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.