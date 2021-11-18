Полиция Сумщины разыскивает пропавшего 20 лет назад Александра Цыплакова

На вид разыскиваемому 40-45 лет, рост 170-175 см, вес около 70 кг, лицо овальное, волосы русые, лоб высокий, брови черные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, подбородок прямой.
Правоохранители обращаются ко всем небезразличным гражданам сообщить любую информацию, которая поможет установить местонахождение Александра Цыплакова.
Сделать это можно обратившись в отделение полиции № 3 (г. Лебедин) Сумского районного управления полиции, расположенного на улице Тараса Шевченко 12, города Лебедин, или же позвонив по одному из номеров телефонов: (05445) 2-02-21, 2- 18-73, 066-860-71-42 или на линию 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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