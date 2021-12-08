Патріарх Варфоломій і Митрополит Епіфаній відзначили роль Порошенка у створенні ПЦУ П’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко разом з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору. Богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

«Я хотів висловити щиру подяку кожному, а особливо від себе особисто, від нашої Помісної Української Православної Церкви подякувати п’ятому Президентові України Петрові Олексійовичу Порошенку. Ви зробили дуже багато. Під час Об’єднавчого собору і в буремні історичні часи, коли ми зуміли провести Об’єднавчий собор і отримати Томос від Вселенського патріарха про автокефалію. Але посадивши дерево, його потрібно підливати, обрізати, доглядати. І всі ми разом робимо ці добрі справи в нашому спільному винограднику Божому», – звернувся він до Петра Порошенка.

Митрополіт Епіфаній висловив подяку Петру Порошенку за історичний внесок у становлення і розбудову Православної Церкви України: «Українська Православна Церква завжди буде з вдячністю пам’ятати те, що було зроблено три роки тому і те, що робиться повсякденно і в наш час. Тому що зараз ви допомагаєте, сприяєте в утвердженні і розбудові нашої помісної Української Православної Церкви», – зазначив Предстоятель.

Блаженнійший Епіфаній вручив Петру Порошенку високу церковну нагороду – Хрест за заслуги перед Православною Церквою України.



Очільник ПЦУ також відзначив церковною нагородою і Марину Порошенко. «Прийміть цей церковний орден на честь Святої Рівноапостольної Княгині Ольги за жертовну любов та віддану працю на благо нашої Помісної Української Православної Церкви і побожного українського народу», – сказав Епіфаній.

П’ятий Президент України подякував Предстоятелю ПЦУ і закликав всіх українців до об’єднання. «Я хочу закликати українців продовжити той шлях, який ми розпочали три роки тому, коли сотні парафій приєдналися до нашої Церкви і продовжують цей процес. Це правильна справа, це правильний шлях. Життя вже довело, що Православна церква України – це те, що об’єднає нашу країну, те, що дарує українцям духовну державність», – наголосив Порошенко.

«Сьогодні – великий день. Коли ми підходили до Михайлівського Золотоверхого собору, я помітив, що у всіх на обличчях посмішки, очі світяться радістю. 15 грудня три роки тому Господь подарував нам справжнє диво», – переконаний Порошенко.

П’ятий Президент зазначив, що пам’ятатиме все життя десятки тисяч людей на Софійській площі, які готові були стояти годинами і днями у молитві під час Об’єднавчого собору. «Сталося те, про що мріяли й молилися десятки поколінь українців сотні років – щоб Господь послав нам диво Об’єднаної Православної Церкви. Диво автокефальної нашої церкви. Я хочу сказати, що Томос про автокефалію нашій церкві є хрещенням України у світі», – наголосив Порошенко.



«Наша Церква постала. Вона рішуче рухається по світу через визнання нашими сестрами православними церквами. Спільними молитвами, активною міжнародною діяльністю. А це не просто їх визнання – це підтримка всього світу тієї героїчної боротьби, яку на сьогоднішній день веде український народ для того, щоб захиститися від агресії. Для українців було незрозуміло, як під час агресії, яка забирає життя, можна ходити до церкви країни-агресора», – також зазначив він.

Петро Порошенко зауважив, що більше тисячі років Володимирове хрещення відкрило для українського народу шлях до європейської родини народів. «Господь чує наші молитви, почує і приведе нас до того, про що мріють всі українці», – переконаний він.

Петро Порошенко також провів телефонну розмову із Вселенським Патріархом Варфоломієм. Його Всесвятість привітав п’ятого Президента із річницею Об’єднавчого собору і наголосив, що собор був важливою віхою для процесу творення Автокефальної Православної Церкви України. Патріарх Варфоломій підкреслив вирішальну роль Петра Порошенка для об’єднання ПЦУ та зусилля у процесі утвердження помісної Православної Церкви України. «Саме ви дали сміливість це зробити», – сказав Варфоломій.



Петро Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Томос про автокефалію, а також за величезну турботу і підтримку віковічних прагнень українського народу до здобуття власної незалежної Церкви.

Петро Порошенко та Вселенський Патріарх також обговорили подальші кроки для розбудови ПЦУ. Його Всесвятість запросив п’ятого Президента у новому році відвідати Фанар.

Як відомо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, який оголосив про створення в Україні незалежної Православної Церкви, де було обрано предстоятеля Православної Церкви України з титулом Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній.

Українська Православна Церква отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь почав вважати ПЦУ єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала у складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Джерело: Вінницькі новини