Сумские футзалисты отличились в Матче звезд Сегодня, 15 декабря, прошел Матч звезд украинской Экстра-лиги.

В Черкассах встретились сборные Востока и Запада. За обе команды выступали 5 воспитанников сумского футзала плюс марокканский легионер АФФК «Сумы» Ясин Ессаргини.

Матч завершился боевой ничьей 6:6, а наши отметились 4 голами: Николай Белоцерковец, Денис Зеленкевич и Виталий Катеринин забивали за Восток, Артем Фаренюк – за Запад.