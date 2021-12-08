Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:39307

Сумские футзалисты отличились в Матче звезд

Сегодня, 15 декабря, прошел Матч звезд украинской Экстра-лиги.

В Черкассах встретились сборные Востока и Запада. За обе команды выступали 5 воспитанников сумского футзала плюс марокканский легионер АФФК «Сумы» Ясин Ессаргини.

Матч завершился боевой ничьей 6:6, а наши отметились 4 голами: Николай Белоцерковец, Денис Зеленкевич и Виталий Катеринин забивали за Восток, Артем Фаренюк – за Запад.

Спорт Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)
Вчера 11:13

Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)

Сегодня, 15 декабря, состоится ответный матч третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором «Технология-Агросвит» примет «SkyUp»....

Сумчане сыграют в матче звезд Экстра-лиги (трансляция)
Вчера 09:35

Сумчане сыграют в матче звезд Экстра-лиги (трансляция)

Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится матч звезд Экстра-лиги....

Сумские футзалисты на выезде проиграли чемпиону
13.12.2021 10:33

Сумские футзалисты на выезде проиграли чемпиону

АФФК «Сумы» в матче 15-го тура Экстра-лиги в Ивано-Франковске играл против чемпиона Украины «Урагана»....

Роменские футзалисты закрепились на втором месте
13.12.2021 08:32

Роменские футзалисты закрепились на втором месте

Роменский «Рятувальник» победил «Comfort Life» в Первой лиге....

Сумские футзалисты сыграют с чемпионом (трансляция)
12.12.2021 09:14

Сумские футзалисты сыграют с чемпионом (трансляция)

Сегодня, 12 декабря, состоится календарный матч 15-го тура Экстра-лиги, в котором АФФК «Сумы» на выезде сыграет против чемпиона Украины -...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 человека
Вчера 09:17
На Сумщине исчезла 84-летняя пенсионерка
Вчера 22:45
Сумские футзалисты отличились в Матче звезд
Вчера 22:39
В Сумах пьяный водитель-рецидивист врезался в троллейбус и пытался сбежать
Вчера 21:39
В Сумах основали общественный союз «Сумской машиностроительный кластер энергетического оборудования»
Вчера 17:58
Кабмин выделил средства на закупку 17 рентген-аппаратов на Сумщине
Вчера 17:26
Уровень вакцинации на Сумщине составляет 47,5%
Вчера 16:49
На повышение зарплат медикам Сумщины необходимо 2 млрд грн
Вчера 16:18
Сумские патрульные остановили пьяную женщину за рулем автомобиля в розыске
Вчера 15:47
В Сумах полицейские поймали 17-летнего наркозакладчика
Вчера 15:11
В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу
Вчера 14:21
Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду
Вчера 13:45
view counter
view counter

Статьи

Секс-робота в Сумах. Як і навіщо допомагають секс-працівникам у обласному центрі
Вчера 17:13
Новорічна ялинка від Сумського держлісгоспу
Вчера 16:16
Доставка пиццы в Чернигове: выгоды и советы
Вчера 15:22
Ботулізм: причини, симптоми та профілактика небезпечної хвороби
Вчера 09:37
У Сумській області 24 медзаклади первинки лікують пацієнтів із туберкульозом
14.12.2021 19:46
Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?
14.12.2021 17:20
Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
13.12.2021 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.