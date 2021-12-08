Сумские футзалисты отличились в Матче звезд

В Черкассах встретились сборные Востока и Запада. За обе команды выступали 5 воспитанников сумского футзала плюс марокканский легионер АФФК «Сумы» Ясин Ессаргини.
Матч завершился боевой ничьей 6:6, а наши отметились 4 голами: Николай Белоцерковец, Денис Зеленкевич и Виталий Катеринин забивали за Восток, Артем Фаренюк – за Запад.
Сегодня, 15 декабря, состоится ответный матч третьего предварительного этапа Кубка Украины, в котором «Технология-Агросвит» примет «SkyUp»....
Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится матч звезд Экстра-лиги....
АФФК «Сумы» в матче 15-го тура Экстра-лиги в Ивано-Франковске играл против чемпиона Украины «Урагана»....
Роменский «Рятувальник» победил «Comfort Life» в Первой лиге....
Сегодня, 12 декабря, состоится календарный матч 15-го тура Экстра-лиги, в котором АФФК «Сумы» на выезде сыграет против чемпиона Украины -...