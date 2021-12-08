«Технология-Агросвит» прекращает свой кубковый путь

"Технология-Агросвит" (Сумы) - "SkyUp" (Киев) 0:5 (0:2)
Голы: Ардашников (7, 10), Семенченко (27), Горбатый (32), Олейник (40)
В первой игре сумчане проиграли 0:6.
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