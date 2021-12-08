В Сумах пьяный водитель-рецидивист врезался в троллейбус и пытался сбежать

Вечером на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Привокзальной. На месте происшествия патрульные обнаружили граждан, державших мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. По словам очевидцев, именно этот мужчина, управляя транспортным средством Hyundai Accent, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил наезд на троллейбус. Место происшествия водитель хотел покинуть, но небезразличные граждане не дали ему этого сделать.
Инспекторы установили, что 44-летний водитель не впервые в течение года садится за руль в состоянии опьянения и уже лишен права управления транспортным средством. От прохождения осмотра состояния опьянения мужчина категорически отказался.
На него патрульные полицейские вынесли постановление по ч. 4 ст. 126 и составили протоколы по ст. 124 и ч. 2 ст. 130 КУоАП.
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