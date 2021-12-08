В Сумах основали общественный союз «Сумской машиностроительный кластер энергетического оборудования» Соответствующее решение было принято на учредительном собрании по созданию вышеупомянутого союза.

Участие в собрании приняли городской голова Александр Лысенко, первый заместитель городского головы Михаил Бондаренко, глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, ученые, предприниматели и инициативная группа, изъявившая желание создать соответствующее объединение.

На повестке дня, кроме создания общественного союза, были вопросы утверждения Устава, Положения о членстве, размер ежемесячных и вступительных взносов, избрали членов правления, назначили исполнительного директора и определили местонахождение сумского машиностроительного кластера энергетического оборудования.

Для эффективного сотрудничества и наилучшей коммуникации между городскими властями и вновь союзом первый заместитель главы Сум Михаил Бондаренко был включен в состав правления объединения.

Общественный союз объединит участников в таких секторах, как энергетика, машиностроение, инжиниринг и другие смежные отрасли. Она создана для содействия росту экономического потенциала города Сумы и Сумской области путем повышения конкурентоспособности ее участников и развития инновационной экосистемы промышленных предприятий, профильных учреждений высшего образования и научных учреждений региона.