Кабмин выделил средства на закупку 17 рентген-аппаратов на Сумщине

Речь идет о региональных медицинских учреждениях, которые вовлечены в меры по предотвращению распространения коронавирусной болезни.
Соответствующее решение было принято во время заседания Правительства 15 декабря.
На закупку аппаратов было выделено 210 млн гривен. Средства будут перераспределены в рамках субвенции местным бюджетам. Таким образом больницы в регионах смогут получить новое диагностическое оборудование.
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