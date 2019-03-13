Кабмин выделил средства на закупку 17 рентген-аппаратов на Сумщине Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку 84 рентген-аппаратов учреждениям здравоохранения, 17 из них получат больницы Сумщины.

Речь идет о региональных медицинских учреждениях, которые вовлечены в меры по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Соответствующее решение было принято во время заседания Правительства 15 декабря.

На закупку аппаратов было выделено 210 млн гривен. Средства будут перераспределены в рамках субвенции местным бюджетам. Таким образом больницы в регионах смогут получить новое диагностическое оборудование.