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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:26117

Кабмин выделил средства на закупку 17 рентген-аппаратов на Сумщине

Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку 84 рентген-аппаратов учреждениям здравоохранения, 17 из них получат больницы Сумщины.

Речь идет о региональных медицинских учреждениях, которые вовлечены в меры по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Соответствующее решение было принято во время заседания Правительства 15 декабря.

На закупку аппаратов было выделено 210 млн гривен. Средства будут перераспределены в рамках субвенции местным бюджетам. Таким образом больницы в регионах смогут получить новое диагностическое оборудование.

Общество Рентген-аппарат
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