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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49221

Уровень вакцинации на Сумщине составляет 47,5%

По данному показателю Сумская область превышает общегосударственный уровень и занимает 4-е место в Украине.

Государственная статистика свидетельствует, что уже 45% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Лидером является Киев с 67,7%. В первой тройке среди областей Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Одна или обе прививки там имеет более половины взрослых.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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