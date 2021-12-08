Уровень вакцинации на Сумщине составляет 47,5% По данному показателю Сумская область превышает общегосударственный уровень и занимает 4-е место в Украине.

Государственная статистика свидетельствует, что уже 45% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Лидером является Киев с 67,7%. В первой тройке среди областей Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Одна или обе прививки там имеет более половины взрослых.