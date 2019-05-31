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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На повышение зарплат медикам Сумщины необходимо 2 млрд грн

Во время заседания постоянной комиссии по здравоохранению заместитель главы комиссии, директор Сумской областной клинической больницы Владимир Горох, обсуждая вопросы областного бюджета, рассказал о повышении зарплат медикам с 1 января 2022 года.

В бюджете на 2022 год предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысяч гривен – для средних медицинских работников.

«Это очень хороший шаг навстречу медикам, но финансовая ситуация сложная, – сказал Владимир Горох. - В Сумской области 25 тысяч медиков, из которых 3,5 тысячи врачей и почти 9 тысяч среднего персонала. Если рассчитать повышение, нам необходимо 2 млрд грн (весь бюджет области составляет 3 млрд грн). Но нужны средства и для повышения минимальной зарплаты другим работникам. Где их брать, неизвестно. Тем более что 80% от услуг, законтрактованных НСЗУ, должны идти на зарплату, 20% - на развитие заведения. Но, чтобы эти условия выполнить, нужно увеличить в 3,5 раза стоимость законтрактованных услуг. Тарифы на услуги от НСЗУ растут не более чем на 25%, а годовой фонд зарплаты подскочит на 200%».

В Министерстве здравоохранения и НСЗУ рекомендуют оптимизировать сеть медицинских учреждений, быть конкурентоспособными и внедрять платные услуги, но вряд ли это сильно изменит ситуацию.

Директор областной больницы отметил, что в Сумской области 90 медицинских учреждений. Из них 4 заведения, которые финансируются напрямую за счет субвенции из государственного бюджета – это Сумской областной специализированный Дом ребенка, Центр медико-социальной экспертизы, Сумское областное бюро судебно-медицинской экспертизы и Областная база специальной медицинской поставки. В НСЗУ еще не знают, как и за счет чего они будут финансироваться. Скорее всего, эти функции будут возложены на областной бюджет, необеспеченность которого и так составляет более 200 млн грн.

Ранее заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета говорила, что из Офиса Президента поступило поручение определиться с источниками финансирования расходов на повышенную зарплату. «Мы готовим ответ о том, что это лучше делать за счет госбюджета», - озвучила чиновник.

Общество Зарплаты медиков Повышение зарплаты
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