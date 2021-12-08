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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:47249

Сумские патрульные остановили пьяную женщину за рулем автомобиля в розыске

На автодороге Н 12 Сумы – Полтава в селе Хухра Ахтырского района экипаж патрульных остановил транспортное средство ВАЗ.

Патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения у 25-летней водительницы. Женщина прошла осмотр на месте остановки. Прибор зафиксировал результат – 1,61 промилле алкоголя (в 8 раз больше нормы). Водительское удостоверение для проверки она не предоставила.

Также инспекторы установили, что автомобиль находится в розыске Государственной исполнительной службой. Об этом патрульные сообщили соответствующие органы.

На гражданку вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления ее отстранили.

Право Пьяный за рулем
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