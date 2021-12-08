Сумские патрульные остановили пьяную женщину за рулем автомобиля в розыске

Патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения у 25-летней водительницы. Женщина прошла осмотр на месте остановки. Прибор зафиксировал результат – 1,61 промилле алкоголя (в 8 раз больше нормы). Водительское удостоверение для проверки она не предоставила.
Также инспекторы установили, что автомобиль находится в розыске Государственной исполнительной службой. Об этом патрульные сообщили соответствующие органы.
На гражданку вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП. От управления ее отстранили.
Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом....
ДТП произошло 12 декабря, около 17.30....
За предложение предоставления неправомерной выгоды полицейским житель города Ромны предстанет перед судом....
К 5 годам лишения свободы приговорен мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на велосипедиста в Сумской области....
Лебединские полицейские остановили мужчину, управлявшего транспортным средством с признаками алкогольного опьянения....