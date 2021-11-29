В Сумах полицейские поймали 17-летнего наркозакладчика 14 декабря работники управления борьбы с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ совместно со следователями Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области при силовой поддержке ТОР УПП в Сумской области ГПП НПУ при обыске у 17-летнего парня обнаружили и изъяли наркотики и принадлежности для их употребления.

Получив информацию о возможной причастности жителя Сум к сбыту наркотических средств, правоохранители посетили его с санкционированным обыском.

По месту жительства 17-летнего парня правоохранители нашли принадлежности для применения психотропного вещества «PVP» и мобильный телефон, на котором были изображения с местами «закладок» с наркотическими средствами, которые несовершеннолетний раскладывал и заказывал для собственного потребления.

Проверив места, указанные в телефоне, сотрудники полиции обнаружили «закладку» с психотропным веществом «PVP» весом 1,5 г.

Все найденное полицейские изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.