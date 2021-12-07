Сумской горсовет ничего не принял по поводу долгов водоканала перед энергетиками Сегодня, 15 декабря, на внеочередной сессии Сумского горсовета рассматривали два проекта решения, которые касались КП «Горводоканал».

Оба – «О продолжении срока возвращения возвратной финансовой поддержки, предоставленной коммунальному предприятию «Горводоканал» Сумского городского совета из целевого фонда Сумского городского совета» и «О перенесении срока возвращения бюджетного займа» - не набрали необходимого количества голосов – 12 и 13 соответственно.

Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач не стал уговаривать депутатов, а мэр Сум Александр Лысенко посоветовал это делать на согласительном совете.

Напомним: из-за долгов за доставку электроэнергии «Сумыоблэнерго» обещало с 14 декабря прекратить распределение электроэнергии водоканалу, но после переговоров с городскими властями и получения неких гарантий перенесло срок на 16 декабря. Ждем…