В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом.

В ночь с 13 на 14 декабря взволнованная жительница одного из домов по улице Косовщинской сообщила на линию 102 о ДТП.

Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили не только поврежденное транспортное средство, но и дом. Куча кирпичей – все, что осталось от стены. Блюстители порядка выяснили, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, не соблюдая безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом. Чудом телесных повреждений никто не получил.

Во время общения у 33-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Более того, мужчина уже был лишен права управления за управление в состоянии опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения мужчина категорически отказался.

На него патрульные составили три админматериала: ч. 4 ст. 126 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ч. 1 ст. 130 КУоАП.