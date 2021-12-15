В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом

В ночь с 13 на 14 декабря взволнованная жительница одного из домов по улице Косовщинской сообщила на линию 102 о ДТП.
Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили не только поврежденное транспортное средство, но и дом. Куча кирпичей – все, что осталось от стены. Блюстители порядка выяснили, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, не соблюдая безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом. Чудом телесных повреждений никто не получил.
Во время общения у 33-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Более того, мужчина уже был лишен права управления за управление в состоянии опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения мужчина категорически отказался.
На него патрульные составили три админматериала: ч. 4 ст. 126 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ч. 1 ст. 130 КУоАП.
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