Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:08721

В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом

Три админматериала составили патрульные на нетрезвого водителя, въехавшего в дом.

В ночь с 13 на 14 декабря взволнованная жительница одного из домов по улице Косовщинской сообщила на линию 102 о ДТП.

Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили не только поврежденное транспортное средство, но и дом. Куча кирпичей – все, что осталось от стены. Блюстители порядка выяснили, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, не соблюдая безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на жилой дом. Чудом телесных повреждений никто не получил.

Во время общения у 33-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Более того, мужчина уже был лишен права управления за управление в состоянии опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения на месте остановки и в заведении здравоохранения мужчина категорически отказался.

На него патрульные составили три админматериала: ч. 4 ст. 126 КУоАП, ст. 124 КУоАП и ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на переходах сбили двух женщин
Вчера 22:15

В Сумах на переходах сбили двух женщин

Около 17.30 на линию 102 поступило сообщение о ДТП на улице Привокзальной....

В Глухове на переходе сбили ребенка: водитель уехал
Вчера 19:58

В Глухове на переходе сбили ребенка: водитель уехал

Меньше суток понадобилось полицейским Глухова, чтобы установить водителя автомобиля, сбившего на пешеходном переходе 15-летнюю девушку и самовольно покинувшего место ДТП....

Под Сумами ВАЗ столкнулся с ГАЗелью: пострадали двое (видео)
Вчера 16:12

Под Сумами ВАЗ столкнулся с ГАЗелью: пострадали двое (видео)

Столкновение двух автомобилей произошло сегодня днем на автодороге недалеко от населенного пункта Старое Село Сумского района....

В Сумах пьяный водитель сбил пенсионерку на переходе
Вчера 14:10

В Сумах пьяный водитель сбил пенсионерку на переходе

ДТП произошло 12 декабря, около 17.30....

На Сумщине авто слетело в кювет и врезалось в дерево: водителя доставали спасатели
Вчера 10:45

На Сумщине авто слетело в кювет и врезалось в дерево: водителя доставали спасатели

Спасатели деблокировали 35-летнего водителя из искореженного в результате ДТП автомобиля....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 191 человека
Сегодня 09:17
В Сумах предлагается переименовать еще одну улицу
Сегодня 14:21
Завтра сумскому водоканалу отключат свет: а сумчанам воду
Сегодня 13:45
Игроки Сумского ЦОПа стартовали на чемпионате мира
Сегодня 13:21
В Сумах может появиться бульвар Левобережный
Сегодня 12:43
Сумской горсовет ничего не принял по поводу долгов водоканала перед энергетиками
Сегодня 12:02
В Глухове хотят преименовать улицу Зои Космодемьянской
Сегодня 12:00
Сумские футзалисты сыграют в Кубке Украины (трансляция)
Сегодня 11:13
В Сумах пьяный водитель-рецидивист без прав въехал в частный дом
Сегодня 11:08
В Сумах на Металлургов неизвестный украл камеру видеонаблюдения c подъезда (фото, видео)
Сегодня 11:03
Новый детсад в Сумах должен заработать с понедельника
Сегодня 10:37
У депутата Сумского горсовета родилась дочка, мэр следующий
Сегодня 10:20
view counter
view counter

Статьи

Ботулізм: причини, симптоми та профілактика небезпечної хвороби
Сегодня 09:37
У Сумській області 24 медзаклади первинки лікують пацієнтів із туберкульозом
Вчера 19:46
Як підібрати універсальні ювелірні прикраси?
Вчера 17:20
Как получить тысячу за вакцинацию и куда потратить
13.12.2021 14:42
Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.